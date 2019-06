Jörg Wontorra arbeitete bis 1992 bei der ARD als Moderator und Kommentator, heute ist der beim Pay-TV-Sender Sky unter Vertrag. (Fotos: Sporthilfe)

Es ist ein Satz, der ihn als Reporter unsterblich gemacht hat. „Flieg, Albatros, flieg“ brüllte Jörg Wontorra 1984 in das Mikrofon der ARD. Der Bremer saß bei den Olympischen Spielen in Los Angeles als Kommentator für die Schwimmwettbewerbe am Beckenrand, als Michael Groß über 200 Meter Schmetterling als Favorit ins Rennen ging. Er führte das Feld nach der letzten Wende an, doch die Konkurrenz holte bedrohlich auf. „Da musste ich Michael aufmunternde Worte mit auf die letzten Meter geben“, erinnert sich Wontorra. Dass es trotzdem nur zu Silber reichte, ist heute eigentlich vergessen. Aber Wontorras „Flieg', Albatros, flieg“ bleibt unvergessen. Auch für die Deutsche Sporthilfe, die jetzt eine Briefmarken-Serie mit legendären Olympischen Momenten aufgelegt hat.

Gestaltet wurden sie vom Mannheimer Grafiker Armin Lindauer und zeigen neben Michel Groß und Reporter Wontorra zwei weitere große Olympische Momente. Die von ZDF-Olympiareporter Bruno Moravetz 1980 während der Entscheidung über 15 Kilometer Skilanglauf mehrfach live gestellte Frage „Wo ist Behle?“ ist der markanteste TV-Satz im deutschen Wintersport und gilt dem Skilangläufer Jochen Behle. Und „Halla lacht…“ erinnert an das Wunderpferd Halla, das 1956 in Stockholm seinen schwer verletzten Springreiter Hans Günter Winkler eigenständig zum Olympiasieg trug. Winkler wurde zu Lebzeiten über das Briefmarken-Projekt informiert, er verstarb jedoch im Vorjahr und hat die Marke selbst nicht mehr sehen können. Die Briefmarken sind in den Filialen der Deutschen Post erhältlich. Pro Serie werden 1,25 Euro der Sporthilfe zugewiesen.

Michael Ilgner, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Sporthilfe, freut sich über den zu erwartenden Erlös. „Über 800 000 Euro konnten wir im Vorjahr durch Briefmarkenerlöse für unsere jungen Talente einsetzen”, sagte er. Seit 1968 werden Sportbriefmarken zugunsten der Sporthilfe aufgelegt.