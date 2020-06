Leere Ränge, herunterhängende Trennwände und Werder-Spieler und -Verantwortliche mit Gesichtsmasken und genügend Abstand zwischen sich: Das ist die Tischtennis-Bundesliga in Corona-Zeiten. Sportlich war das Halbfinale zwischen dem 1. FC Saarbrücken und den Bremern ein Höhepunkt der Saison, aber atmosphärisch war es ein Flop. (Christopher Jost)

Auf irgendeiner Autobahn-Raststätte zwischen Saarbrücken und Bremen saßen am Mittwochabend vier Tischtennis-Profis des SV Werder und ihr Trainer – und zogen Bilanz. Der Rahmen für diese ungewöhnliche Gesprächsrunde war ähnlich bizarr wie es ein paar Stunden zuvor der Rahmen beim verlorenen Halbfinalspiel um die deutsche Meisterschaft gegen den 1. FC Saarbrücken gewesen war. Zuschauer waren in der Joachim-Deckarm-Halle nicht zugelassen, mit Ausnahme der jeweiligen beiden Spieler am Tisch trugen alle Anwesenden Masken. Obwohl die Beteiligten grundsätzlich froh waren, dass die Tischtennis-Bundesliga (TTBL) ein Konzept gefunden hatte, um die Saison sportlich zu beenden, ist festzuhalten: Ausgerechnet der spannendste Abschnitt der Spielzeit findet unter unwürdigen Bedingungen statt. Doch auch der Abbruch der Saison hätte niemanden glücklich gemacht.

Wer also gerade am Tisch stand, musste sich nicht nur auf den Gegner konzentrieren, sondern auch daran denken, welche liebgewordenen Gewohnheiten während eines Spiels er wegen Corona jetzt zu unterlassen hatte. Den Tisch mit der Hand berühren, den Ball vor dem Aufschlag anhauchen, die Seite mit dem Gegner wechseln: alles untersagt. Das obligatorische Einlaufen der Mannschaften, das Auf- und Vorstellen der Akteure vor dem ersten Ballwechsel: alles gestrichen. Und es gab keinerlei Pausen. Die erste Paarung war gerade beendet, der Tisch gerade desinfiziert, da spielte sich das folgende Duo schon ein. Die 15-minütige Unterbrechung vor dem dritten Einzel, eigentlich eine willkommene Gelegenheit zum Durchatmen und zur Neubesinnung, entfiel – alles ging Schlag auf Schlag.

In Saarbrücken gab es für Werder-Trainer Cristian Tamas wenig zu beklatschen. (Frank Thomas Koch)

„Ich hatte das Gefühl, dass sich die Spieler nicht mal die ihnen zur Verfügung stehende Zeit vor einem Aufschlag genommen haben“, sagt Cristian Tamas am Tag nach dem ungewöhnlichen Halbfinale. Und Werders Trainer ärgert sich, weil auch er nicht versucht hatte, das schnelle sportliche Treiben der Saarbrücker zu verlangsamen. Kleine taktische Mittel hätte es natürlich gegeben, um Patrick Franziska und Darko Jorgic in ihrem Spielrausch zu bremsen. Die beiden Saarbrücker hatten ein wahres Feuerwerk an Schlägen losgelassen, dem Mattias Falck fast die ganze Zeit und Marcelo Aguirre in den entscheidenden Phasen nichts entgegenzusetzen hatten. „Auch mit Abstand betrachtet, finde ich noch immer, dass am Mittwoch alles viel zu schnell gegangen ist“, sagt Teammanager Sascha Greber. Wer weiß, ob es etwas gebracht hätte, wenn sich die Bremer während der Partien ein wenig mehr Zeit genommen hätten? Ein Versuch wäre es wert gewesen. So jedenfalls rauschten die Bremer in atemberaubendem Tempo in ihr Verderben.

Ein paar Stunden später also, am Rande der Autobahn, folgte der nächste skurrile Auftritt in einer neuen, hoffentlich nur vorübergehend währenden Wirklichkeit. Mattias Falck, Kirill Gerassimenko, Marcelo Aguirre und Hunor Szöcs hatten es sich mit Trainer Cristian Tamas auf großen Steinen so gemütlich gemacht wie es eben ging. Sie hatten Hunger, aßen Currywurst aus und außerhalb der Tankstelle, weil sie es im Gebäude nicht durften und weil das Autobahn-Restaurant geschlossen war. In dieser gewöhnungsbedürftigen Atmosphäre ließen die Werderaner das bittere 0:3 vom frühen Nachmittag noch einmal Revue passieren. Nach einem Spiel, das unter normalen Umständen nicht nur in sportlicher Hinsicht, sondern auch emotional der erste Höhepunkt der Saison gewesen wäre – übertroffen vielleicht nur noch vom Endspiel um den Titel. Der 1. FC Saarbrücken dürfte es anders empfinden, aber die Pandemie hat für Werder das DM-Halbfinale zum Saison-Tiefpunkt gemacht.

Die Corona-Krise wirft fast alles über den Haufen. Einen geregelten Sportbetrieb sowieso, aber auch das, was in der Vor- oder Nachbereitung ansonsten zum Programm gehört. Für Werders Tischtennis-Profis steht das gemeinsame Essen nach einem Spiel normalerweise auf der Tagesordnung. Dann redet man über das, was einen beschäftigt. Man analysiert, freut oder ärgert sich gemeinsam mit den Kollegen, feiert oder trauert – je nach Anlass. Derzeit allerdings hat auch bei einer der aktuell besten deutschen Vereinsmannschaften die Improvisation Hochkonjunktur.

Es sind eben ungewöhnliche Zeiten. „Entweder wir sprechen zeitnah noch einmal über unser Spiel oder gar nicht“, sagt Cristian Tamas am Donnerstagmorgen, an dem er und Teammanager Sascha Greber schon wieder in ihrem Sportgeschäft arbeiten. Ihr Alltag neben dem Bundesliga-Alltag. Sie haben zwar ein bisschen Abstand vom 0:3, doch verdaut ist es noch längst nicht. „Das wird wohl bis Anfang nächster Woche dauern“, sagt Greber. Die Enttäuschung über das unerwartet schnelle Aus sitzt bei beiden Verantwortlichen immer noch tief. Nach knapp 100 Minuten war der Traum vom zweiten DM-Finale nach 2013 mit Werder-Beteiligung ausgeträumt. „Nächste Woche werden wir uns schütteln und mit der Vorbereitung auf die kommende Saison beginnen“, sagt Sascha Greber. Das Leben geht weiter, nicht nur im Sportgeschäft, wo Corona ebenfalls Schäden hinterlassen hat. Doch das ist eine andere Geschichte.

Sascha Greber an seinem Arbeitsplatz: Nach dem 0:3 in Saarbrücken stand Werders Teammanager mit Cristian Tamas schon wieder im gemeinsam geführten Sportgeschäft. (Bernd Kramer)

Nächste Woche, da sind sich Sascha Greber und Cristian Tamas einig, werden sie den Stolz auf eine sehr gute Spielzeit wieder spüren. „Platz vier in der Hauptrunde und das Aus im Halbfinale: Wenn mir das vor einem Jahr jemand angeboten hätte, hätte ich das sofort angenommen“, sagt der Trainer. Drei Spieler waren im Sommer 2019 neu gekommen, nur Hunor Szöcs war schon da. „Man sieht“, sagt Sascha Greber, „das Team funktioniert.“ Das Team ist eine echte Mannschaft geworden, die Spiele auch dank ihres guten Teamgeistes gewinnen kann. Nicht immer, aber gelegentlich auch gegen einen Topklub wie Saarbrücken, der neben Düsseldorf ja ebenfalls im Halbfinale der Champions League steht.

Es ist also keine Schande, gegen die Saarländer zu verlieren, sondern ein großer Erfolg der Bremer, gemeinsam mit Saarbrücken, Düsseldorf und dem letztjährigen Meister und Pokalsieger Ochsenhausen das DM-Halbfinale erreicht zu haben. „Ab sofort gucken wir nur noch nach vorne“, sagt Cristian Tamas, auch wenn derzeit niemand weiß, wann die TTBL in die neue Saison starten wird. Klar ist aber: Der Trainer kann dann auf ein gewachsenes Team bauen, denn alle vier bleiben bei Werder.

Zur Sache

Ochsenhausen besiegt Düsseldorf

Titelverteidiger TTF Ochsenhausen folgt dem 1. FC Saarbrücken ins Endspiel um die deutsche Tischtennis-Meisterschaft. Einen Tag nach dem 3:0 der Saarländer über den SV Werder Bremen rissen die Ochsenhauser Rekordmeister Borussia Düsseldorf in dessen Halle aus allen Titelträumen. Dabei hatten die Rheinländer nach Siegen von Timo Boll über Simon Gauzy und überraschend auch von Kristian Karlsson über Hugo Calderano schon mit 2:0 geführt. Jakub Dyjas brachte die Gäste nach einem Fünf-Satz-Krimi gegen Anton Källberg ins Spiel zurück. Nachdem Calderano in einem Weltklasse-Match Timo Boll auch mit 3:2 bezwungen hatte, machte Gauzy mit einem glatten 3:0 über Karlsson die Überraschung perfekt. Das Finale findet am Sonntag um 14 Uhr in Frankfurt statt.