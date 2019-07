Bremen. Als die Finalteilnahme feststand, war es nur noch pure Erleichterung, erklärte Bremens Segel-Teamchef Jan Seekamp. So souverän, wie der zweite Platz des Wassersport-Vereins Hemelingen bei der Qualifikation zum Champions-League-Finale in St. Petersburg auf dem Ergebnisbogen anmutete, war es nicht. Die Bremer hatten mit einem fünften und einem siebten Platz einen zwischenzeitlichen Hänger zu überstehen. „Da dachte ich nur: Was machen die da?“, sagte der in Bremen pausierende Steuermann.

Dabei segelten Carsten Kemmling, Eike Martens, Tjorben Wittor und Markus Maisenbacher das Hemelinger Boot an diesem Sonntag zunächst sehr erfolgreich durch die St. Petersburger Bucht. Sie führten das Qualifikationsfeld souverän an. Die Finalteilnahme im August in St. Moritz schien sicher, bis es dann kurzfristig nicht mehr lief. Womöglich setzten sich die Bremer unter Druck, nur nicht schlechter als Sechster zu werden. „Schließlich kann die Situation schnell kippen“, sagte Seekamp. Doch dazu kam es nicht. Beim letzten Start fanden die Bremer wieder souverän zurück in die Erfolgsspur und gewannen die letzte Wettfahrt.