Auch der Kapitän geht: Christian Ahlers-Ceglarek verlässt den Bremer SV. (Christian Kosak)

Immerhin steht nun eines fest: Nachdem Cengiz Cakir das Traineramt beim Bremer SV bis zum Saisonende ausüben wird, ist sicher, dass in Simon Cakir auch zumindest ein Fußballer weiterhin das BSV-Trikot überstreift. Schließlich ist der Angreifer der Sohn des neuen BSV-Coaches. Da spricht schon die familiäre Bande für eine gewisse Vereinstreue. Aber wer bleibt noch?

„Ich bin derzeit nur am Telefonieren“, sagt Cakir senior. Er möchte natürlich möglichst viele Spieler halten. Denn der Trainer weiß, dass es „sehr schwer ist, im Winter Spieler zu bekommen“. Aber wer kommt neben Simon Cakir noch infrage? Wer erwägt nach der Entlassung von Trainer Sasa Pinter, dem anschließenden Streik und all den Turbulenzen der vergangenen Wochen noch den Verbleib am Panzenberg?

Man spricht derzeit von sieben Spielern: So sollen Torhüter Malte Seemann, Dominic Krogemann, Alexander Arnhold, Florent Aziri, Mert Bicakci, Unur Uzun und Egbert Kumi nicht abgeneigt sein. Das wären dann insgesamt acht Kicker des aktuell aus 22 Spielern bestehenden Kaders. „Ich bin aber überzeugt, dass ich noch mehr Spieler halten kann“, meint Cengiz Cakir. Allerdings verdichten sich die Hinweise, dass sich ein Teil des Aufgebots längst auf dem Weg zu anderen Vereinen befindet. So hat Artur Degtjarenko seinen Vertrag bereits aufgelöst. Er wird nun ebenso wie Gökhan Yücel mit Blau-Weiß Bornreihe in Verbindung gebracht – also jenem Verein, von dem Degtjarenko im Sommer zum BSV gewechselt war und der zukünftig von Sasa Pinter trainiert wird.

Verein feuert den Mannschaftsrat

Ihre Kündigung eingereicht haben bisher auch Frithjof Rathjen und Sebastian Kurkiewicz. Letzterer soll bereits auf dem Weg zum TB Uphusen sein, zurück zu Fabrizio Muzzicato, dem BSV-Coach der vergangenen Saison. Beim niedersächsischen Landesligisten könnte er auf Ole Laabs treffen, dem ebenfalls Kontakte zum TBU nachgesagt werden. Schließlich soll Muzzicato auch am Zugang von Philipp Rockahr interessiert sein. Weniger Chancen hatte der Uphuser Trainer offenbar bei Tim Rieckhof – und das lag dann wohl auch an seinem Bruder. Denn es heißt, Rieckhof würde sich dem Regionalligisten BSV Rehden im Diepholzer Südkreis anschließen, der von Benedetto Muzzicato trainiert wird.

Überdies hat sich offenbar auch der FC Oberneuland erfolgreich in den derzeit so aktiven Transfermarkt eingemischt. Dort soll es zu einer Wiedervereinigung zwischen FCO-Coach Kristian Arambasic und Innenverteidiger Denis Nukic kommen – man kennt sich aus gemeinsamen Zeiten bei der SAV. Zumindest noch ein weiterer Kicker wird wohl auch nicht zu halten sein, nämlich Keeper Christian Ahlers-Ceglarek. „Stand jetzt werde ich nicht bleiben, und ich wüsste auch nicht, was passieren soll, damit sich das ändert“, sagt der Kapitän.

Notiz am Rande: Der Verein hat neben Ahlers-Ceglarek auch Frithjof Rahtjen, Sebastian Kurkiewicz und Ole Laabs gerade mitgeteilt, dass sie den Verein verlassen müssen. Ein Rauswurf also, der sich an Spieler richtet, die sowieso lieber heute als morgen gehen wollen. Intern standen diese Kicker – sie bilden auch den Mannschaftsrat – ohnehin immer in der Kritik. Sie gelten noch heute als Rädelsführer, sollen bereits die Entmachtung von Klaus Gelsdorf im Sommer betrieben und den Streik initiiert haben.

Aus Mannschaftskreisen erntet diese Sichtweise allerdings Widerspruch, und weder der umfassende Ausstand noch die zu befürchtende Abwanderungswelle sprechen für die Theorie von einigen wenigen „Einzeltätern“. Aber darum geht es dem Bremer SV derzeit eigentlich gar nicht mehr. Es soll wieder ruhiger zugehen, und daran möchte sich auch der Freundeskreis beteiligen, der nach eigener Darstellung bei den ganzen Entscheidungen der letzten Wochen „keinen Einfluss“ genommen habe. Gleichwohl will man sich im Freundeskreis nun sehr genau überlegen, wie die Zusammenarbeit mit dem Verein zukünftig ausgestaltet wird: „Es darf auf keinem Fall der Eindruck entstehen, dass es beim BSV läuft wie beim HSV und Michael Kühne“, lässt ein Vertreter des Freundeskreises verlauten.

Sie denken offenbar groß, die Sponsoren, wollen von einem großen Einfluss aber nichts wissen. Dabei hieß es doch zuletzt, zumindest die Rückholaktion von Sasa Pinter sei am Widerstand des Freundeskreises gescheitert. Bei Christian Ahlers-Ceglarek wirft diese Darstellung denn auch Fragen auf: „Am Ende will es keiner gewesen sein. Aber wenn es keiner war, warum ist es dann passiert?“