Die Geschichte klingt unglaublich: Palmira Seeger Suarez und Paul Turbanow, die heute beim ERB Bremen ein Tanzpaar sind, hatten ihr erstes gemeinsames und tragisches Erlebnis, bevor sie sich überhaupt kannten. Bei einer Showveranstaltung 2009 in Garmisch-Partenkirchen standen zufällig die Achtjährige aus Stuttgart und der Achtjährige aus Delmenhorst nebeneinander, als sich die 100 Teilnehmer auf Rollschuhen an die Hände nehmen sollten. Wenig später riss der stürzende Paul Palmira mit zu Boden, die sich dabei einen komplizierten Armbruch zuzog. Als Palmira mit ihren Eltern 2010 nach Bremen zog, traf sie Paul wieder. Der war nach seinen Anfängen beim Delmenhorster TV ebenfalls zum ERB gewechselt. Und als Paul vor zwei Jahren ohne Partnerin dastand, kam Palmira an seine Seite. Rasch stellte sich der Erfolg ein. Bis 2017 waren die beiden 17-Jährigen auch privat ein Paar. Das sind sie nicht mehr, aber als Tänzer harmonieren sie weiterhin prächtig. Und freuen sich auf ihre nächsten Aufgaben. Sie lieben ihren Sport, genießen die vielen internationalen Kontakte, die sie knüpfen, freuen sich auf die nächste EM im September – und haben als Fernziel die World Games 2021 in den USA.