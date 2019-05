Da war die Welt noch in Ordnung: Moussa Alawie bejubelt sein Tor zum 1:0 (l.), die Fans sind frohen Mutes. (FOTOS: Karl-Heinz Meincke / KBS-Picture)

Als der Bus gegen 2.15 Uhr am Panzenberg auf den Parkplatz rollte, wollten sie alle nur noch weg. Die Spieler, die Verantwortlichen und natürlich auch der Trainer, der die letzten acht Tage in einem Satz zusammen fasste: „Was für eine Dreckswoche!“ Aufstieg verpasst, DFB-Pokal verspielt, der Bremer SV steht nach einer eigentlich starken Saison praktisch mit leeren Händen da. Ralf Voigt brauchte nach dem bitteren und unnötigen 1:1 beim Heider SV viele, viele Minuten, bevor er überhaupt in der Lage war, die richtigen Worte für den verpassten Aufstieg zu finden. Am Ende einigte er sich auf das Fazit: „So ungerecht kann der Fußball sein.“

Ganz falsch lag er damit nicht, denn der BSV war sowohl beim 2:3 gegen Altona als auch beim 1:1 in Heide die spielerisch bessere Mannschaft. Und muss sich trotzdem fragen, warum es zum fünften Mal in den letzten sechs Jahren nicht geklappt hat mit dem Aufstieg in die Regionalliga. In Heide dominierte der BSV eine Halbzeit und ging durch Moussa Alawie völlig verdient in Führung. „Unser einziger Fehler war, dass wir nicht 3:0 führen“, sagte Voigt. Und so beendete ein Traumtor der Heider den Traum vom Aufstieg. Azat Selcuk schlenzte einen Freistoß aus 25 Metern unter die Latte (62.) – ein Schock, von dem sich die Bremer nicht mehr erholen sollten.

Bei der Fehleranalyse waren sich Mannschaft und Trainer schnell einig. „Wir brauchen vorne einen, der das Tor machen kann“, sagte Voigt. Abwehrchef Dominic Krogemann monierte ebenfalls die vergebenen Chancen. Aber ist es das wirklich? Wieder einmal zeigte der BSV Nerven, als es um alles oder nichts ging. Im entscheidenden Punktspiel gegen den FC Oberneuland im April klappte das noch, jetzt aber war der mentale Druck offenbar zu groß. „Jeder glaubte bei uns in der zweiten Halbzeit, dass er das Tor machen muss“, sagte Voigt.

Das Problem des BSV ist hausgemacht: Seit Jahren dominiert der Klub die Bremen-Liga. „Bei 20 Spielen in der Saison fragen wir uns vor dem Spiel nur, wie hoch wir heute gewinnen“, sagt Gerd Lenk aus der sportlichen Leitung. Soll heißen: Es gibt zu wenige Drucksituationen für die Mannschaft. Helfen könnte eine Fusion zwischen Bremen und Niedersachsen, um vier, fünf Bremer Vereine dauerhaft auf den Sprung in die vierte Liga vorzubereiten. Aber der Bremer Fußball-Verband will davon nichts wissen.

Als beste Mannschaft in der Relegation ausgeschieden

Die Folgen waren jetzt in der Relegation wieder einmal offensichtlich. Die Bremer vergeigten den Aufstieg letztlich nach zwei Standardsituationen (ein Elfmeter gegen Altona, ein Freistoß gegen Heide) und bekamen anschließend ihre Nerven nicht mehr in den Griff. „Es ist verdammt bitter, wenn man als beste Mannschaft in der Relegation ausscheidet“, sagt Lenk, der in der Kabine Spieler sah, die weinend auf der Bank hockten.

Doch viel Zeit für eine tief schürfende Analyse hat man beim Bremer SV nicht. Schon an diesem Freitag will sich die sportliche Leitung zusammen setzen und überlegen, wie es jetzt weiter geht am Panzenberg. Lenk gesteht: „Wir stehen vor einem Berg an Arbeit!“ Denn dass die Mannschaft so zusammen bleibt, wie sie sich nach dem verpassten Aufstieg verabschiedet hat, ist ausgeschlossen. „Zwei, drei Spieler stehen bei anderen Mannschaften auf dem Zettel“, sagt Lenk, der das Interesse an den BSV-Akteuren mit einem zweischneidigen Gefühl begleitet. „Es ist schade, wenn uns gute Spieler verlassen. Aber es zeigt auch, dass wir hier gute Arbeit leisten, denn sonst hätten andere Klubs kaum Interesse an unseren Spielern.“

Dass die Mannschaft jetzt komplett zerfällt, glaubt Lenk nicht. „Wir werden auch in der kommenden Saison eine schlagkräftige Mannschaft am Start haben, da bin ich sicher.“ Denn es gebe genug Spieler, die beim BSV spielen wollen. Das glaubt auch Ralf Voigt. „Ich mache mir keine Sorgen, dass der Bremer SV nicht wieder eine gute Mannschaft auf den Platz bekommt.“

Ungewisse Zukunft von Trainer Vogt

Doch ob der Trainer dann auch noch Voigt heißt, ist nach wie vor nicht sicher. Der Vertrag läuft zum 30. Juni aus. Fragen nach seiner Zukunft beantwortete Voigt vieldeutig. „Das werden die nächsten Tage ergeben“, erzählte er in Heide, noch emotional aufgewühlt nach dem 1:1. Und fügte an: „Wir werden jetzt erst mal durchatmen, dann sehen wir weiter.“ Auf der Rückfahrt im Mannschaftsbus verabschiedete sich Voigt am Mikrofon von der Mannschaft und dankte für ein tolles Jahr.

Beim Verein geht man von einer weiteren Zusammenarbeit aus. „Wir haben keine Lust auf eine Trainer-Diskussion“, sagt Lenk, der hofft, den Vertrag mit Voigt schon in den nächsten Tagen verlängern zu können. Gewissheit über die Liga-Zugehörigkeit habe man ja jetzt. Es geht weiter in der Bremen-Liga – mit einem neuen Anlauf für den Aufstieg in die Regionalliga.