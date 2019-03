Das letzte Spiel der Saison war so etwas wie die Blaupause für die komplette Serie: Gut gespielt, aber wenn es eng wurde im Schluss-Doppel, dann hatten Werders Tischtennis-Asse meist das Nachsehen. So war es auch am Sonntag beim TTC Zugbrücke Grenzau, wo die Bremer mit 2:3 unterlagen und somit auf dem vorletzten Platz der Bundesliga-Abschlusstabelle 2019 landen. Und auch wenn bei Trainer Cristian Tamas Enttäuschung heraus zu hören war in der Analyse, so befand er nach dem letzten Ballwechsel: „Es war nicht alles schlecht in dieser Saison.“

Nein, das war es wirklich nicht, auch wenn die echten Höhepunkte im Pokal zu finden waren, wo die Werderaner erst im Finale gestoppt wurden. „Wir haben Werder Bremen würdig vertreten“, findet Tamas. Das war auch beim Saisonfinale in Grenzau lange so, bis es im Schluss-Doppel um Alles oder Nichts ging – und Werder mal wieder verlor. „Wir haben insgesamt sieben Mal das letzte Doppel verloren“, rechnet Tamas vor. Dass es in den entscheidenden Momenten oft nicht klappte, sei eben auch eine mentale Frage. „Und wenn du erstmal in so einem Negativlauf bist, kommst du da nur schwer heraus“, sagt der Trainer. Und schiebt schnell nach: „Das soll nächste Saison anders laufen.“

Aber er wisse ja, wie schwierig das beim Tischtennis sei. „Du hast so viele Möglichkeiten an der Platte. Und wer dann zögert, der verliert. Es ist wichtig, dass man in einen Flow kommt.“ Den hat Werder in dieser Saison nur selten erlebt. Mit ein Grund, warum schnell der Anschluss an die Play-off-Plätze verloren wurde. Und es dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle an der letzten Konzentration mangelte.

In Grenzau verabschiedete sich Bastian Seger (wechselt nach Bad Königshofen) mit einem glatten 3:0 über Kirill Gerassimenko, der in der kommenden Saison für Werder an die Platte tritt. „Basti hat noch mal eine tolle Leistung gezeigt“, lobte Tamas.