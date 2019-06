Der ägyptische Bodybuilder Karim Badawi trainiert nach acht Jahren Pause wieder für Wettbewerbe. (Niklas Golitschek)

Nach mehr als acht Jahren Pause will Karim Badawi es noch einmal wissen. Der Bodybuilder ist im Vorjahr auf die Bühne zurückgekehrt und will mit seinen 38 Jahren die Szene in Deutschland mit seinem Erscheinungsbild aufmischen. Zudem teilt er sein Wissen in einer Trainingsgruppe in einem Huchtinger Fitnessstudio.

Im Vorjahr hat der gebürtige Ägypter erstmals die regionale und nationale Szene aufgemischt: Bei der Body Culture in Bremen belegte er den vierten Platz, bei den Norddeutschen Meisterschaften in Bad Filsting ergatterte er den Vizetitel und bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft des Bodybuildung- und Fitnessverbands National Athletic Committee Germany (NAC) reichte es in der Kategorie Body III (bis 1,72 Meter) noch zum sechsten Platz.

„Fitness ist nicht nur für die Muskeln. Du kannst dabei Stress loswerden wie bei einer Massage, auch gegen Einsamkeit hilft es; man lernt Leute kennen“, sagt Badawi. Für ihn war es auch eine Möglichkeit, in Bremen Anschluss zu finden. Denn in Bremen – und in Deutschland – lebt er mit Frau und bald drei Kindern – erst seit Juni 2017. Zwei Jahre zuvor habe die Familie ihre Heimatstadt Alexandria wegen Problemen mit dem ägyptischen Geheimdienst aufgrund seiner Arbeit als Personenschützer des spanischen Konsuls verlassen müssen.

Mit Unterstützung alter und neuer Freunde

Eine komplizierte und beschwerliche Flucht über die Türkei, Dänemark und Schweden führte die Familie schließlich in die Hansestadt. „Ich habe die Entscheidung für die Familie getroffen“, sagt Badawi dazu. In Bremen wartet sie noch immer auf eine Entscheidung; der Fall soll an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden.

So viel Hintergrund ist allerdings notwendig, um nachzuzeichnen, wie der 38-Jährige wieder zum Wettbewerb kam. Denn als die Familie im August 2017 von der Landeserstaufnahme in Vegesack in eine Unterkunft in Kattenturm kam, meldete sich Badawi in einem Fitnessstudio an, um wieder für sich zu trainieren. Deutsch sprach er nicht und auch einen Sprachkurs habe er noch nicht besuchen können.

„Ich sprechen von Straßen, von Kontakten“, sagt er gebrochen, doch er bevorzugt Englisch. Jedenfalls wurde man in dem Fitnessstudio trotz der langen Trainingspause schnell auf seine Statur aufmerksam und den mangelnden Sprachkenntnissen nicht negativ gegenüber eingestellt. „Die Leute haben mich gefragt, warum ich an keinem Wettbewerb teilnehme und gesagt, ich muss“, erzählt er. Mit Unterstützung alter und neuer Freunde sowie seiner Frau wagte er schließlich sein Comeback.

Mit dem Bodybuilding begann der Neu-Bremer bereits als 18-Jähriger. Er sei ein talentierter Fußballer gewesen, mit seinen 1,70 Meter Körpergröße habe ihn der Trainer allerdings für zu schmächtig gehalten und aussortiert. Da sein Vater bereits Bodybuilding betrieben habe, habe er schließlich auch damit angefangen, später auch an größeren Wettbewerben wie der Afrika- und Nahost-Meisterschaft teilgenommen.

Eben diese Afrikameisterschaft prägte den jungen Badawi jedoch nachhaltig, wie er erzählt: „Mein alter Trainer hat mir Insulin als Doping gegeben. Das ist Mode im Bodybuilding.“ Für ihn habe das allerdings mit einem Krankenhausaufenthalt geendet und zu der Erkenntnis geführt, nicht sterben zu wollen. „Ich habe entschieden, alles lernen zu wollen“, hat er seine Schlussfolgerung gezogen und meint damit gesunde Ernährung, Nahrungsergänzung, Physik, Training, Steroide.

„Ich habe von Leuten aus aller Welt gelernt“

Tagelang habe er am Computer verbracht, recherchiert, mit anderen Bodybuildern Kontakte geknüpft und sich Tipps eingeholt. Als ihn der Beruf als Security zwischen 2006 und 2013 nach Dänemark, Schweden und Großbritannien geführt habe, als er selbst schon mit dem Wettbewerb pausierte, habe er anderen Bodybuildern sogar Geld gezahlt, um Tipps von ihnen zu erhalten. „Ich habe von Leuten aus aller Welt gelernt. Jeder in diesem Sport hat sein Geheimnis. Aber keiner weiß alles“, sagt Badawi.

Mittlerweile teilt er sein Wissen mit anderen Interessierten im Fitnessstudio, die müssen auch keine Bodybuilder sein. Wenn Karim Badawi über das Training spricht, dann gerät er schnell ins Philosophieren. „Technik ist wichtiger als das Gewicht auf den Eisen“, sagt er dann. Oder: „Ich arbeite nicht mit den Muskeln der Menschen, sondern ihrem Kopf – wie ein Psychologe.“ Immer wieder hebt er die Bedeutung der Verbindung zwischen Kopf und Muskeln hervor, dem Kontakt zur eigenen Physis und der Bedeutung, sich immer wieder Ziele zu setzen.

Bald wird sich Badawi wieder verstärkt seinem eigenen Körper widmen, im November will er erneut auf die Bühne. Um auf der Bühne wieder in Bestform zu sein, brauche es sechs Monate Vorbereitung. Er ist dabei, sie zu nutzen.

Zur Sache

Körper-Fitness bedeutet für Karim Badawi mehr als nur das Trainieren mit möglichst schweren Gewichten. „Es geht darum, eine Verbindung zwischen Kopf und Muskeln zu bekommen, der eigenen Physis“, sagt der 38-Jährige Bodybuilder. Es könne effektiver sein, mit zehn Kilogramm Gewicht zu trainieren als mit 100 Kilogramm: „Der Muskel ist blind, er fühlt.“ Wichtig sei außerdem, ein klares Ziel vor Augen und einen Plan aufzuschreiben, etwa über Gewicht, Proteine, Kohlenhydrate, Training.

Das sei eine unkonventionelle, aber effektive Methode, bestätigt auch sein Umfeld. „Karim arbeitet mit leichtem Gewicht, dafür aber intensiv. Du fühlst den ganzen Körper. Das habe ich so noch nie erlebt“, sagt Daniel Beuchel, ebenfalls Bodybuilder und Club-Manager des Huchtinger Fitnessstudios, in dem auch Badawi mittlerweile trainiert, da er mit seiner Familie mittlerweile hier in einer Unterkunft lebt. Der sehe den Bewegungsablauf eines Geräts und passe es auf den Muskel an statt umgekehrt wie normal üblich.