Golf geht – Golf boomt: Weil die Sportart draußen gespielt wird und Abstandhalten zwischen den Aktiven kein Problem ist, hat Golf trotz der Corona-Krise sogar Zulauf erhalten. (Dean Musgrove/dpa)

In einigen Bereichen des öffentlichen Lebens hat die Pandemie positive Effekte. „Vielerorts hat unser Sport sogar erheblich profitiert“, sagt der Präsident des Deutschen Golf-Verbands (DGV), Claus M. Kobold. Der DGV hat Ende Oktober Golfvereine zu den Auswirkungen der Krise befragt. 57,9 Prozent der Klubs gaben an, dass die Anzahl ihrer Mitglieder gestiegen sei. Mehr als 50 Prozent der Befragten, so Kobold, gingen auch 2021 von einer positiven Mitgliederentwicklung aus, insbesondere bei den 26- bis 49-Jährigen.

„Man weiß nicht, was im nächsten oder übernächsten Jahr kommt“, sagt Katrin Edzard, „aber wir kommen glimpflich davon.“ Die Golfabteilungsleiterin des Clubs zur Vahr (CzV) bestätigt die Aussagen des DGV-­Präsidenten. „Unsere Plätze sind im Dezember noch nie so voll gewesen wie 2020.“ CzV-Geschäftsführer David Müller konkretisiert die positive Entwicklung: Der Klub verzeichne in diesem Jahr 70 statt der noch vor der Krise erhofften 80 neuen Golfer, doch demgegenüber hätten nur 40 statt der nach den Erfahrungen der Vorjahre erwarteten 80 Mitglieder die Abteilung verlassen. Müller betont allerdings, dass der Club zur Vahr nicht so zielgerichtet um neue Mitglieder werbe, wie das in anderen Vereinen üblich sei. So biete der CzV keine Schnupper- und nur wenige Platzreife­kurse an. Neue Mitglieder finden in der Vahr laut Müller überwiegend durch Familien, Freunde und Bekannte den Weg in den Klub.

Sebastian Hochbaum vom GC Oberneuland bestätigt den positiven Trend im Golf ebenfalls, obwohl sein Verein direkt nicht profitiert. „Wir sind voll und haben eine Warte­liste“, sagt der Klubmanager. Über den Austausch mit Kollegen aus ganz Deutschland weiß der Bremer aber um die derzeit gute Lage in seiner Sportart. „Man sollte jetzt jedoch nicht blind optimistisch sein“, warnt Hochbaum. Man werde sehen, ob der Erfolg langfristig bestehen bleibe. Auch der Präsident des Golf-­Verbands Niedersachsen-Bremen, Gerhard Michalak, dämpft die Euphorie. In seinem Verband ist, entgegen der Entwicklung im DGV (plus 1,4 Prozent), die Mitgliederanzahl zwischen Oktober 2019 und September 2020 um 0,07 Prozent zurückgegangen. „Von Normalität oder sogar Gewinnern kann aktuell nicht die Rede sein“, sagt Michalak.

Als Gewinner fühlt sich auch der Geschäftsführer des Bremer Hockey-Clubs (BHC) nicht, obwohl sein Verein neben ­Hockey und Gesundheitssport mit Tennis die zweite Sportart anbietet, die während des Lockdown gespielt werden kann und einen positiven Trend verzeichnet. „Ohne Tennis wäre es katastrophal bei uns“, sagt Martin Schultze. Der BHC mit etwa 1300 Mitgliedern habe 2020 ein Minus von etwa sieben Prozent zu bilanzieren. Das sei der bemerkenswerten Entwicklung im Tennis zu verdanken: 140 Zugängen seit dem 1. April stehen sechs Abgänge gegenüber. „Im Tennis sind wir Gewinner“, sagt Schultze, „das hat uns gewaltig geholfen.“ Beim Club zur Vahr sieht es in der Tennisabteilung genauso aus: 50 Eintritten stehen zwei Austritte gegenüber. „Die Sparte wächst überdurchschnittlich“, sagt Geschäftsführer David Müller.

Der Geschäftsführer des Tennisverbands Niedersachsen-Bremen (TVNB) sieht Chancen für eine langfristig positive Entwicklung. „Tennis wird derzeit als Breitensport wieder entdeckt“, sagt Michael Wenkel, „dazu gehört einfach die Tatsache, dass Tennis bis ins hohe Alter gespielt werden kann.“ Belastbare aktuelle Zahlen gebe es noch nicht, sagt der Präsident des Deutschen Tennis-Bunds, Ulrich Klaus. „Aber mein Eindruck aus Gesprächen mit den Landesverbänden und Vereinen ist der, dass sich in den Monaten mit eingeschränkten Sportmöglichkeiten mehr Menschen ihre Portion Sport beim Tennis geholt haben.“

So erfreulich die Entwicklung im Golf und im Tennis derzeit ist: Die Gesamtbilanz im organisierten deutschen Sport fällt alarmierend aus. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) geht 2020 von einem Mitglieder-Minus von zehn Prozent aus. Genaue Zahlen gebe es noch nicht, sagt Pressesprecher Michael Schirp, aber nach Rückmeldungen aus Landessportbünden und Großvereinen könnte der DOSB Ende des Jahres 2,5 bis drei Millionen Mitglieder weniger als 2019 haben.

In einer Hinsicht hat die Corona-Krise nicht nur im Tennis und Golf, sondern in fast allen Sportarten nachhaltig Positives bewirkt: Die Digitalisierung ist weit vorangeschritten. Das gilt für die Kommunikation zwischen Verbänden, Vereinen und Mitgliedern ebenso wie für die Nutzung digitaler Meldesysteme zum Beispiel für die Organisation des Sportbetriebs. „Das hat hervorragend funktioniert“, sagt TVNB-Präsident Raik Packeiser, „vieles wird in Zukunft beibehalten“.