Das Spiel der Eisbären Bremerhaven am Freitag wurde wegen zwei Corona-Fällen abgesagt. (Sven Peter (Hansepixx))

Das Spiel der Eisbären Bremerhaven gegen die Artland Dragons in der ProA genannten zweiten Basketball-Bundesliga, das an diesem Freitag um 19.30 in der Bremerhavener Stadthalle beginnen sollte, fällt aus. Grund sind zwei positive Ergebnisse nach einer Corona-Testung der Eisbären am Mittwoch.

Laut Manager Nils Ruttmann weist ein Spieler grippeähnliche Symptome auf, der andere ist symptomfrei. Das Bremerhavener Gesundheitsamt ordnete eine 14-tägige Quarantäne für alle Spieler und Betreuer an, die am Sonntag beim Spiel in Nürnberg dabeigewesen sind. Am Dienstag soll erneut getestet werden, danach könnte die Quarantäne zumindest teilweise aufgehoben werden.

Nürnberger Spieler nach Partie gegen Hagen getestet

Die Nürnberger hatten zuvor in Hagen gespielt, dort sind anschließend sechs Hagener Spieler, inzwischen sieben, positiv getestet worden. Die Nürnberger Mannschaft ist daraufhin ebenfalls getestet worden. Ergebnis: zehn positive Fälle. Die Ansteckung der Bremerhavener habe wahrscheinlich in Nürnberg stattgefunden, sagte Ruttmann.

Nach Lage der Dinge wird auch das Auswärtsspiel der Eisbären am 21. November in Trier verlegt werden müssen. Gegen die Artland Dragons hatte es am Freitag zu einem Wiedersehen mit dem langjährigen Eisbären-Kapitän Adrian Breitlauch kommen sollen.