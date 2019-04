Für zwei Shogun-Karateka wurde die jüngste Deutsche Meisterschaft sogar zu einem echten Triumphzug. Der elfjährige Flamur Mlokit und der 49-jährige Christian Jürgens traten für den Bremer Verein an und erkämpften sich gleich einen ganzen Satz an Medaillen. Flamur Mlokit holte sich im Kihon-Ippon-Kumite der Jungen (9-11 Jahre) den Titel und gewann zudem im Kata-Wettbewerb Bronze. Die Silbermedaille erkämpfte sich Christian Jürgens im Kumite-Freikampf der Männer über 38 Jahre.

Insgesamt fieberten 500 Teilnehmer aus 83 Karatevereinen in der Bochumer RuhrCongress- Halle ihren Duellen entgegen. In der Disziplin Kata (festgelegter Formenkampf ohne realen Gegner) musste Flamur Mlokit die fünf Kampfrichter von der eigenen Kata mit sauberen Techniken, Dynamik und Kampfgeist überzeugen Dem Elfjährigen, der seit sechs Jahren bei Shogun trainiert, gelang dies überzeugend und er qualifizierte sich eindeutig für die Finalrunde. Dort startete Flamur nach einem Kontrahenten aus Hannover, der bereits eine starke Vorstellung abgeliefert hatte und dafür eine hohe Puntzahl bekam. An Kraft und Dynamik ist der junge Bremer dem Hannoveraner ebenbürtig, doch ein kleiner Mangel an Präzision bedingt eine niedrigere Wertung. Auch die beiden folgenden Finalisten aus Hilden und Baden-Baden lagen gleichauf mit dem Bremer. Am Ende muss die Unterbewertung hinzugezogen werden, und Flamur kann sich verdient die Bronzemedaille sichern.

Im Kumite-Wettbewerb kämpfen die Altersgruppen der Kinder nicht frei gegeneinander, sondern haben festgelegte Angriffstechniken, die abgewehrt und gekontert werden. Alle Techniken werden dabei mit aller Geschwindigkeit und Entschlossenheit ausgeführt, doch jegliche Trefferwirkung ist untersagt. Die Meisterschaft besteht letztendlich darin die Angriffs- und Abwehrtechniken so zu entwickeln, dass der Karatekämpfer seine Technik entsprechend dosieren kann. Flamur Mlokit kam problemlos durch die Vorrunde, sah sich dann in der Endrunde einem weitaus größeren Gleichaltrigen aus Siegen gegenüber. Doch Flamur ließ sich wenig beeindrucken. Er bekam alle Techniken des Kontrahenten geblockt und punktete mit starken Kontertechniken, die ihm letztendlich den Sieg und die Goldmedaille bringen.

In der Veteranenklasse über 38 Jahre startet Christian Jürgens. „Zum alten Eisen zähle ich mich nur insofern, dass ich mehr Abgeklärtheit mitbringe als die jungen“, sagte der 49-Jährige und fügt schmunzelnd hinzu, „nur allzu lange darf der Kampf nicht dauern“. In den Vorrunden konnte Christian Jürgens seine ganze Erfahrung und Können zeigen. Mit Gelassenheit und gleichzeitig absoluter Unerschrockenheit brachte er seine Angriffstechniken ins Ziel und gewann in den Vorrunden seine Kämpfe deutlich.

Im Finale traf der Bremer dann auf einen ähnlich erfahrenen Karateka aus Flensburg, einem sehr großen und vielseitigen Kämpfer. Lange blieb der Kampf ausgeglichen und beide Finalisten lauerten auf eine Chance, um den Kontrahenten mit einer platzierten Technik zu überraschen. Die Wendung kommt als der Bremer eine starke Technik nicht gewertet bekam und der Flensburger kurz darauf mit einem ebenso starken Angriff punktete. Christian Jürgens fehlte in diesem Moment die passende Antwort und sein Zögern gab dem Kontrahenten die Möglichkeit, mit einer unerwarteten Technik zum Körper zu punkten und den Kampf für sich zu entscheiden.