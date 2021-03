Bremen. Die ersten Neuverpflichtungen sind unter Dach und Fach: Zur kommenden Saison verstärken sich die Zweitliga-Handballerinnen des SV Werder Bremen mit den deutschen Junioren-Nationalspielerinnen Meike Becker und Mathilda Häberle, die jeweils einen langfristigen Vertrag bis 2024 unterzeichnet haben. Beide Spielerinnen stammen aus dem Nachwuchs des Erstligisten TuS Metzingen, wobei Rückraumakteurin Häberle zuletzt für den Bremer Zweitligarivalen TG Nürtigen aktiv war.

Die 18-jährige Kreisläuferin Becker ist ein fester Bestandteil der Metzinger Drittligamannschaft, die Abiturientin kam in dieser Saison aber auch schon im Bundesligateam zum Einsatz. Meike Becker wird ebenso wie die Werder-Spielerinnen Nina Engel und Naomi Conze vom 15. bis zum 21. März am Lehrgang der neu formierten U 19-Nationalmannschaft in Großwallstadt teilnehmen. Die 19-jährige Häberle, die vor zwei Jahren gemeinsam mit Becker zum deutschen Aufgebot bei der U 17-Europameisterschaft gehörte, spielte zu Beginn der laufenden Saison ebenfalls in der Drittliga-Mannschaft der Turn- und Sportvereinigung Metzingen, ehe sie während der Spielzeit zur TG Nürtingen in die Zweite Liga wechselte.

"Meike und Mathilda verfügen über großes Potential. Ich freue mich sehr darauf, mit ihnen zu arbeiten und in den kommenden Jahren ihre Weiterentwicklung zu unterstützen“, wird Werders Cheftrainer Robert Nijdam in einer Vereinsmitteilung zitiert. Für Martin Lange, den Vorsitzenden der Handball-Abteilung, ist die Verpflichtung der beiden Spielerinnen ein wichtiges Zeichen: „Dass sich Top-Talente wie Meike Becker und Mathilda Häberle für eine langfristige Zukunft beim SV Werder entscheiden, zeigt uns, dass wir ein attraktiver Standort auch über die Region hinaus sind.“