Auf der Rennbahn in München ist der in Mahndorf von Toni Potters trainierte Hengst Mansour zu einem weiteren Erfolg gekommen. Mit Jockey Andrasch Starke siegte er in einem Ausgleich II über 2000 Meter mit einer halben Länge Vorsprung sicher vor dem Wallach Prince Oliver mit Jockey Michael Figge. Für den ersten Platz gab es eine Siegprämie von 4500 Euro. Tags darauf durfte sich Toni Potters über den nächsten Erfolg freuen. In Köln gewann der ebenfalls von ihm in Mahndorf trainierte vierjährige Wallach Freytag mit Reiterin Cecilia Müller in einem Ausgleich IV über 1300 Meter knapp vor der britischen Stute Charlotte über die Ziellinie, was eine Prämie von 2000 Euro eintrug.