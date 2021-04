Pavel Vovcenko (Frank Koch)

Der Bremer Galopptrainer Pavel Vovcenko hat seine Saisonsiege drei und vier gefeiert. Er gewann in Krefeld an seinem 51. Geburtstag mit dem vierjährigen Wallach Kadrun (Jockey Michael Cadeddu) ein Ausgleich-III-Rennen über 2050 Meter. Einen Tag später lief die von Vovcenko trainierte fünfjährige Stute Feuerblume unter Lilli-Marie Engels in einem Ausgleich-IV-Rennen über 1600 Meter in Hannover als Erste ins Ziel. Pavel Vovcenko leitet den größten Bremer Rennstall auf der Trainingsanlage in Mahndorf, er trainiert aktuell 44 Pferde.