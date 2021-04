Die Bremerin Naomi Conze (am Ball) gehört zum Kader der deutschen U19-Nationalmannschaft. (Oliver Baumgart/hansepixx)

Bremen. Wenn es die Corona-Pandemie zulässt, soll vom 8. bis zum 18. Juli dieses Jahres im slowenischen Celje die Handball-Europameisterschaft der U19 stattfinden. Und wie es aussieht, könnten dann mit Naomi Conze und Nina Engel auch zwei Spielerinnen des Zweitligisten SV Werder Bremen zum Aufgebot der deutschen Juniorinnen-Nationalmannschaft gehören. Beide haben in der Vorwoche wieder an einer Lehrgangsmaßnahme des Deutschen Handball-Bundes (DHB) in Großwallstadt teilgenommen. Nach einem Lehrgang im März, bei dem auch zwei Länderspiele gegen Österreich ausgetragen wurden, war es für die Bremer Nachwuchstalente bereits die zweite Lehrgangsteilnahme in diesem Jahr.

„Es ist immer schön, bei der Nationalmannschaft zu sein“, wird Naomi Conze (18) auf der Vereinshomepage des SV Werder zitiert. Mit einigen Spielerinnen habe sie 2019 bereits an der U17-Europameisterschaft teilgenommen, „daher freue ich mich immer, wenn wir wieder zusammenkommen.“ Für ihre Teamkameradin Nina Engel wäre die Europameisterschaft im Sommer das erste große Turnier mit der DHB-Auswahl: „Es wäre natürlich schön, die Erfahrung aus so einem Turnier mitzunehmen, aber bis dahin kann noch sehr viel passieren. Zum einen muss die Pandemie so ein Turnier überhaupt zulassen, zum anderen muss ich verletzungsfrei bleiben und weiterhin meine Leistung bringen“, sagt die 17-Jährige. „Das Niveau in der Nationalmannschaft ist hoch und die Konkurrenz sehr groß.“

Wie schnell die Pandemie einen Strich durch die Planungen machen kann, zeigte sich im übrigen auch bei diesem Lehrgang. So fehlte Nationaltrainer André Fuhr, da er mit seiner Vereinsmannschaft Borussia Dortmund Corona-bedingt unter Quarantäne gestellt worden war. Überdies mussten die im Rahmen des Lehrgangs geplanten Testspiele gegen den Nachwuchs aus den Niederlanden kurzfristig abgesagt werden, da es beim Gegner einen positiven Corona-Test gegeben hatte. Der nächste Lehrgang der U19-Nationalmannschaft soll nun am 21. Juni beginnen. Die unmittelbare Vorbereitung auf das Turnier in Slowenien würde dann am 1. Juli starten. Und zu dem Zeitpunkt hofft man beim SV Werder dann sogar auf drei Teilnehmerinnen, da auch Kreisläuferin Meike Becker (18), die im Sommer vom TuS Metzingen nach Bremen wechseln wird, aktuell zum Kader der U19-Nationalmannschaft zählt.