Bremen. Jetzt ist es amtlich. Die Handballerinnen des SV Werder bleiben in der zweiten Bundesliga. Den notwendigen letzten Punkt holten sie jetzt gegen den Tabellenvierten TV Beyeröhde-Wuppertal, von dem sie sich in der heimischen Klaus-Dieter-Fischer-Halle mit 28:28 trennten. Bei noch drei ausstehenden Spielen und nun sieben Punkten Rückstand kann die HSG Gedern/Nidda als Vorletzter den Drittletzten Werder nicht mehr einholen.

Anders als in der Woche zuvor, als Werder sich in letzter Sekunde mit 32:31 gegen den favorisierten Tabellendritten FSV Mainz 05 durchgesetzt hatten, war der Punktgewinn gegen Beyeröhde stets klar greifbar. Erst gegen Ende sorgten die Damen von Trainer Dominic Buttig nach einer 17:11-Führung zur Halbzeit und einem 24:18 eine Viertelstunde vor Schluss unfreiwillig dafür, dass es eng wurde. Sie erlaubten sich eine Torpause von acht Minuten und ließen die Gast schließlich noch ausgleichen. Buttigs Spiel-Kommentar: „Wir spielen eine überragende erste Halbzeit, doch die Zeitstrafen in der zweiten Halbzeit taten uns sehr weh. Am Ende müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein."

So groß die Erleichterung über das vorzeitige Happy End im Abstiegskampf sei, so klar sei der Fokus für das Saisonfinale, berichtet Buttig. Das Team wolle nun alles daran setzten, noch den Tabellen-13. Zwickau zu überholen. Am kommenden Sonnabend gibt es dazu eine vorzügliche Gelegenheit, dann spielt Bremen in Zwickau. Den Bremer Spielerinnen sei nach der durchaus schwierigen Saison ein versöhnlicher Abschluss durchaus wichtig. „Und mit einem Abstieg wollte sich sowieso niemand verabschieden“, sagt Dominic Buttig. Gleich neun Damen werden die Mannschaft aus unterschiedlichen Gründen verlassen, darunter auch Führungsspielerinnen wie Merle Heidergott oder Alina Otto. Auf das Konto dieser beiden ging gegen Beyeröhde mehr als ein Drittel der Werder-Treffer.

Mit Blick auf den bevorstehenden personellen Umbruch sei die Sportliche Leitung in den vergangenen drei Monaten jedoch sehr aktiv gewesen, sagt der Werder-Trainer. „Den Kader für die kommende Saison haben wir größtenteils schon zusammen“, sagt er. Lediglich für zwei Positionen wolle man sich noch Zeit lassen bei der Suche nach einer Neuen: für die Positionen Kreis und links außen. „Wir haben bewusst gesagt, dass wir da erst mal schauen, was sich noch ergibt. Wir sind da ganz entspannt“, sagt Buttig. Seit diesem Wochenende kann er die Sache noch einen Tick entspannter angehen.

Tore: Otto (6), Heidergott (5), Thomas, Janssens, Neßlage, Börsen, Barger (je 3), Mertens, Osterthun (je 1).