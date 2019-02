o. Der SGF-Trainer Felix Schröder war mit der Leistung seiner Mannschaft trotzdem sehr zufrieden. „Wir hätten uns zwar mindestens einen Punkt verdient, dennoch überwiegen die positiven Aspekte wie unser Kampf und unser Einsatz in der Abwehr.“

Auch sein Angriff erspielte sich geduldig viele Chancen, die insbesondere von den Außenpositionen genutzt wurden. Da setzte der Gastgeber Jonas Harms auf der linken Seite und Tom Hertrampf auf der rechten Flanke immer wieder stark in Szene, die ihre Möglichkeiten gut nutzten. Das führte dazu, dass Felix Schröder diesmal an der Einstellung seiner Mannschaft im Gegensatz zur Vor­woche in Aurich absolut nichts zu bemängeln hatte. Nichtsdestotrotz reichten die 24:22- und kurz vor Schluss auch die 26:25-Führung nicht zum Punktgewinn aus.

SG Findorff: Schlewinski, Bommert; Siantidis (2), Wege, Brunswick, Hertramph (8), Ahlers, Tschirner (2), Ohlhoff, Harms (9/1), Breitenstein, Bischoff (1), Carneiro Alves (4).