Die Argentinierin Luciana Galimberti, genannt Pica, präsentiert Lilian Du Plessis (l.) und Quanita Bobbs ihr rosa Dirndl, das sie auf dem Oktoberfest in München getragen hat. Das Sofa in Galimbertis Zimmer ist einer der Lieblingsplätze der drei Hockeyspielerinnen in ihrer WG. (Christina Kuhaupt)

Die drei Frauen lachen, und sie gestikulieren mit den Händen. Sie sitzen an einem kleinen Tisch und unterhalten sich mit dem portugiesischen Café-Mitarbeiter. Es ist eine Mischung aus Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Deutsch. Ein sprachliches Durcheinander – doch alle verstehen sich. Lilian du Plessis, Quanita Bobbs und Luciana Galimberti sind oft hier. Das Kaffeepausa ist ihr Lieblingscafé. Es liegt in der Nähe ihrer Wohnung. Die drei Frauen sind Hockeyspielerinnen der ersten Damenmannschaft des Bremer HC. Von der Hansestadt hatten sie bis vor einigen Monaten noch nie etwas gehört. Nun leben sie zwischen Steintor und östlicher Vorstadt gemeinsam in einer Wohngemeinschaft.

„Kaffee verbindet, egal woher man kommt“, sagt Luciana Galimberti, während sie an ihrer dritten Kaffeetasse nippt. Die 26-Jährige wurde aus Argentinien nach Bremen gelotst. Sie ist eigentlich Mannschaftsführerin des Erstligaklubs Ferrocarril Mitre aus der Nähe von Buenos Aires. Du Plessis und Bobbs sind Nationalspielerinnen und WM-Teilnehmerinnen aus Südafrika. Alle drei Frauen gelten als hochkarätige Hockeyspielerinnen, die den Bundesliga-Aufsteiger BHC in dieser Saison unterstützen sollen.

Trotz kultureller und sprachlicher Unterschiede haben sich du Plessis, Bobbs und Galimberti von der ersten Minute an verstanden und sind inzwischen gute Freundinnen geworden. „Wir sind alle fremd in einer neuen Stadt, bei einem neuen Team, und wir verstehen kein Deutsch – das schweißt zusammen“, sagt du Plessis. „Aber das Beste ist: Wir lachen viel, meistens über uns selbst. Wir nehmen uns nicht ernst.“

Das ist deutlich zu spüren. Die drei WG-Bewohnerinnen lachen, scherzen und necken sich. Sie reden viel über ihre Heimat. Über ihre Familien. Über Freunde und die Zukunft. Nach mehr als zwei Monaten des Zusammenlebens wissen sie fast alles voneinander. Sie kennen ihre Angewohnheiten, ihre Stärken und Schwächen. Du Plessis hört gerne romantische Musik, langweilt sich nie und läuft gerne mit Bobbs an der Weser entlang. Galimberti wird seit ihrer Kindheit Pica genannt, da sie früher ein T-Shirt mit einem Aufdruck des Pokémons Pikachu getragen hat. Die 26-Jährige trinkt keinen Mate-Tee, hört keine spanische Musik, keinen Reggaeton, macht keine Siesta und ist sehr sarkastisch. „So haben wir uns eigentlich keine Argentinierin vorgestellt“, sagt Bobbs und lacht.

Die 25-jährige Südafrikanerin Bobbs vermisst ihren kleinen Neffen Mr. Bob, macht gerne Witze und wird von den anderen beiden als das Model bezeichnet. „Sie wird bei jedem Spiel fotografiert. Sie ist ja auch wunderschön“, sagt Galimberti. Die Südafrikanerinnen Bobbs und du Plessis stehen früh auf, essen früh, gehen früh ins Bett. Eine ungewohnte Situation für Galimberti, die in den ersten zwei Stunden nach dem Aufstehen am liebsten gar nicht spricht. „Mein Gehirn funktioniert dann einfach noch nicht“, sagt die Argentinierin. In der Damenmannschaft des Bremer HC gibt es noch zwei weitere internationale Spielerinnen. Edel Nyland aus Irland ist jedoch in einer deutschen Familie untergebracht, und die zurzeit am Fuß verletzte Argentinierin Celeste Gandolfo lebt mit ihrem Freund zusammen. „Das ist ganz gut so“, sagt du Plessis. „Zu fünft oder sechst ist es bestimmt eine größere Herausforderung, zusammen zu wohnen.“

In einem sprachlichen Durcheinander verabschieden sich die drei Spielerinnen von dem Café-Mitarbeiter und gehen zu ihrer Wohnung. Sie kommen an einem Park vorbei. Picas Park nennen sie ihn – denn fast jeden Abend telefoniert Galimberti hier um 23 Uhr mit ihrer argentinischen Familie. Wegen der Zeitverschiebung von fünf Stunden ist nur diese Uhrzeit möglich. Galimberti geht dann extra in den Park, um ihre beiden Mitbewohnerinnen nicht zu wecken.

Du Plessis, Bobbs und Galimberti fühlen sich wohl in ihrem neuen Bremer Hockeyteam. Es ist familiär. Jeder hilft jedem. Selbst die Möbel in ihrer Wohnung wurden von den Mitgliedern des Hockeyclubs gespendet. Die jüngeren Mädchen aus dem Club haben Galimberti wegen ihres Spitznamens ein Pikachu-Bild gemalt. Es hängt jetzt in ihrem Zimmer. Zwischen Trainingseinheiten und Spielen testen die Mitbewohnerinnen neue Cafés aus, entdecken ihre Nachbarschaft oder machen Ausflüge nach Hamburg oder an die Nordsee. Zuletzt waren Bobbs und Galimberti mit einem Teil der Mannschaft auf dem Oktoberfest in München. Dafür haben sie sich sogar eigene Dirndl gekauft.

Die drei Spielerinnen sind in ihrer Wohnung angekommen. Überall liegen bunte Sportschuhe herum – sie türmen sich im Flur und in den Zimmern. Selbst auf dem Balkon sind sie verteilt. „Gute Schuhe sind wichtig zum Hockeyspielen“, sagt Galimberti. Der Balkon, die Küche und Picas Couch sind ihre Lieblingsorte. Hier verbringen sie die meiste Zeit. In der Küche kochen Bobbs und du Plessis oft zusammen. Galimberti bevorzugt hingegen den Imbiss um die Ecke. Sie hat ihren eigenen kleinen Kühlschrank und ihr großes Nutellaglas, das sie eisern bewacht. Auf dem Küchentisch liegen pinke Waffeln und getrocknetes Fleisch aus der Tüte. Typische südafrikanische Nahrungsmittel, die du Plessis aus der Heimat mitgebracht hat.

Deutschland ist anders, das haben die drei Frauen schnell gemerkt. So viel Brot mit Käse wie hier haben sie vorher noch nie gegessen. Auch an die zurückhaltende Mentalität vieler Bremer mussten sie sich erst gewöhnen. Sobald Bobbs, du Plessis und Galimberti mitein­ander reden, ist es hingegen nicht zu überhören. „Wir sind irgendwie lauter als die anderen“, sagt du Plessis und lacht.

Die drei Frauen reden viel über ihre Hockeyspiele, in der Küche, auf dem Balkon oder auf dem Sofa. Sie überlegen sich Taktiken, sprechen über das Training und reflektieren die eigene Spielleistung. Die Saison lief für das Team bisher eher schlecht. Die drei Spielerinnen sind etwas bedrückt, wenn es um diese Thematik geht. „Verlieren ist immer blöd. Aber wir arbeiten an uns. Es geht voran, und wir glauben an das Team“, sagt Bobbs zuversichtlich. Abends steht wieder ein Training an. Die drei Frauen sind motiviert. Sie wollen endlich auch mal ein Spiel gewinnen.

Bald beginnt die Winterpause, dann geht es für die Spielerinnen zurück in die Heimat. Sie freuen sich auf ihre Familien und Freunde. Erst zur Feldsaison im Frühjahr werden sie wieder in Bremen sein. Bis dahin werden sie den Bremer HC, ihre Nachbarschaft, ihr Lieb­lingscafé und das sprachliche Durcheinander vermissen. Und ganz besonders wird ihnen vor allem eines fehlen: ihre Hockey-WG.

An diesem Wochenende hat der Bremer HC spielfrei. Die für Sonnabend angesetzte Heimpartie des Bundesligaaufsteigers gegen Mülheim ist in den März 2019 verlegt worden.