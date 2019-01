Eine verlässliche Größe auf und neben dem Eis: Pinguins-Verteidiger Kevin Lavallee. (Hartmut Adelmann)

Heiligabend. Zeit, sich zurückzulehnen. Gelegenheit, um mit der Familie oder den Liebsten ein paar ruhige Tage zu verbringen und das Jahr 2018 entspannt ausklingen zu lassen. Zeit, es sich gemütlich zu machen. Nicht so für Kevin Lavallee. Der in Montreal geborene Deutsch-Kanadier ist nämlich Eishockeyprofi. Und bei einem Eishockeyprofi ist der Terminkalender zum Jahresausklang pickepackevoll. Für Lavallee und seine Mitstreiter heißt das Motto dieser Tage: „Christmas on Ice“.

Am vergangenen Mittwoch hat Lavallee mit den Fischtown Pinguins in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) in Düsseldorf gespielt. Am Freitag ging’s nach Iserlohn, am Sonntag stand das Heimspiel gegen München an. Bis Silvester müssen die Pinguins noch drei Partien bestreiten, zwei davon auswärts, was zusätzlich auch Reisestress bedeutet. In Summe macht das sechs Spiele in nur zwölf Tagen. „Ich bin das gewohnt, das ist eben Eishockey“, sagt Kevin Lavallee und ergänzt mit einem Augenzwinkern: „Außerdem macht es mir mehr Spaß zu spielen als zu trainieren.“

Dieses Pensum gewohnt ist auch Lavallees Freundin Janelle. Seit fünf Jahren sind die beiden ein Paar – und führen seit fünf Jahren eine Fernbeziehung. Janelle lebt und arbeitet in Kanada, während Kevin in Deutschland seinem Beruf als Eishockeyspieler nachgeht. Einfach ist das nicht, schildert Lavallee. Das Paar telefoniert zwar regelmäßig, sieht sich aber immer nur ein paar Wochen im Jahr. So wie jetzt, zur Weihnachtszeit, wo Janelle für einige Tage in Bremerhaven weilt. Viel ­Freizeit werden sie gemeinsam nicht verbringen können, dafür ist der Spielplan zu eng gestrickt. Aber für den einen oder anderen Bummel über den Weihnachtsmarkt sollte es reichen.

Kevin Lavallee liebt Weihnachtsmärkte, „die sind wunderschön – so etwas gibt es nicht in Kanada.“ Ansonsten wünscht sich der 37-Jährige für die Festtage abseits der Eisarenen vor allem eines: Ruhe und ein bisschen Zeit, die Zweisamkeit zu genießen. Das, betont Lavallee, sei ihm heutzutage wichtiger als Geschenke. Als Kind, klar, da habe man viele Wünsche gehabt. Und Träume. Seinen größten Traum hat sich Kevin Lavallee indes selbst erfüllen müssen. Geschenkt wurde ihm nichts. Als kleiner Junge hatte er Eishockey im kanadischen Fernsehen gesehen – und er war Feuer und Flamme. Die Begeisterung war geweckt – und mit ihr reifte ein Karriereplan, für dessen Umsetzung er hart gearbeitet und viel investiert hat.

Lavellees Mutter, die vor vielen Jahren nach Kanada ausgewandert ist, kommt ursprünglich aus Deutschland, genauer gesagt aus Düsseldorf. Als Kind war Kevin Lavallee deshalb häufig zu Verwandtschaftsbesuchen in Deutschland. Für ihn stand als Jugendlicher schon fest, dass er später auf jeden Fall sein sportliches Glück in Deutschland suchen wird. Mit 20 wagte er schließlich den Sprung über den großen Teich – ohne jegliche Deutschkenntnisse, aber voller Neugier und mit ehrgeizigen Plänen. „Als Kind“, berichtet Lavallee, „habe ich Poster von der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft an der Wand hängen gehabt. Es war immer mein Traum, für Deutschland zu spielen.“

Planungssicherheit ist ebenfalls attraktiv

Lavallees erste Station war Augsburg, wo er zunächst bei den Jungpanthern in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam. Erste Erfahrungen in der DEL sammelte der Verteidiger bei den Kassel Huskies, für die er in der Saison 2004/05 mit einer Förderlizenz neunmal auf dem Eis stand. In der dritten Saison verteidigt Kevin Lavallee nun für die Fischtown Pinguins. Er habe ein gutes Gefühl gehabt, als er nach Bremerhaven gekommen sei, sagt Lavallee. Weil er gespürt habe, dass man ihn wollte. Und weil man ihm einen längerfristigen Vertrag angeboten habe. „Das hat mir gefallen“, sagt der Defensivallrounder, „da kann man auch eine Beziehung zum Umfeld aufbauen“.

Ebenfalls attraktiv: die Planungssicherheit. Lavallee musste zwischenzeitlich keine Gespräche mit seinem Spielerberater führen und auch nicht über einen Umzug in eine andere Stadt nachdenken. Lavalle hat in den Jahren zuvor einige Klubs in Deutschland kennengelernt. Er hat in Augsburg, Kassel und Schwenningen gespielt. Für den EHC München, die Kölner Haie. Er stand bei den Hamburg Freezers und den Iserlohn Roosters auf dem Eis.

Jetzt also Bremerhaven. Sein Vertrag bei den Pinguins läuft noch bis Saisonende. Was danach kommt? Kevin Lavallee kann diese Frage nicht konkret beantworten. Noch nicht. „Es wäre schön, hierzubleiben“, sagt der Routinier, der seine Karriere auf jeden Fall fortsetzen möchte. „Ein, zwei Jahre gehen noch“, sagt auch Bremerhavens Teammanager Alfred Prey. Er hält große Stücke auf den Verteidiger, denn „Kevin ist eine verlässliche Größe“, sagt Prey. Klingt danach, als sollte Lavallee im nächsten Sommer nicht umziehen müssen.

Dem 37-Jährigen wäre das auch deshalb recht, weil er sich privat in Bremerhaven sehr heimisch fühlt. „Die Menschen hier“, sagt er, „lieben Eishockey, dieser Sport gehört hier zum Leben dazu wie der Pulsschlag“. Lavallee lebt im Stadtteil Lehe. Und wenn es der Spielplan erlaubt, geht er auch gerne mal aus. Besucht Cafés. Genießt das besondere Flair mit der Anbindung zum Meer. Abseits des Sports versucht er, den Kopf freizubekommen. „Wenn ich weg bin von der Eisarena, befasse ich mich möglichst wenig damit“, sagt Kevin Lavallee. Ihm ist es wichtig, eine Balance im Leben zu haben. Entspannung sucht und findet er dann beispielsweise beim Kochen oder bei Videospielen. Oder bei regelmäßigen Telefonaten mit seiner Freundin Janelle und seiner Familie in Montreal. Seine Eltern sind seine größten Fans. Sie haben seine Entwicklung und seinen Werdegang in Deutschland intensiv verfolgt und schauen sich auch heute noch jedes Spiel im Livestream an.

Lavallee sorgt für sich, achtet auf sich und seine Gesundheit. Sein Körper ist sein Kapital. Die Zuverlässigkeit, die ihn auf dem Eis auszeichnet, ist auch Teil der Privatperson Lavallee. Wenn er gebraucht wird, ist er da – für die Pinguins ebenso wie für seine Freunde. „Ich stehe zu meinem Wort, und ich mache meinen Job“, sagt Kevin Lavallee. Die Art, wie er das sagt, klingt sehr bescheiden. Denn er macht diesen Job ausgesprochen gut. Lavallee ist eine stabile, eine konstante Größe in der Bremerhavener Verteidigung. Er steht defensiv gut, spielt gute Aufbaupässe und liefert auch mal den einen oder anderen Assist.

"Eine riesige Ehre"

Kevin Lavallee verfügt in der Summe über eine Qualität, die ihn bis ins Deutsche Nationalteam gebracht hat. Der Mann aus Montreal/Quebec hat seinen Traum leben dürfen. 30-mal stand er für die Auswahl des DEB auf dem Eis, erzielte zwei Tore, lieferte 31 Torvorlagen und nahm 2011 in der Slowakei und 2012 in Schweden an den Weltmeisterschaften teil. Diese erste WM-Teilnahme 2011, sie ist für Lavallee, 2013 mit den Kölner Haien immerhin Deutscher Vizemeister, bis heute das Highlight seiner sportlichen Laufbahn. Unvergessen ist für ihn das erste Gruppenspiel Ende April 2011 in Bratislava, als das DEB-Team gegen die favorisierten Russen nach Toren von Thomas Greilinger und Patrick Reimer mit 2:0 gewann. Lavallee stand gegen den Rekordweltmeister und späteren Halbfinalisten mehr als eine Viertelstunde auf dem Eis.

„Es war eine riesige Ehre, für Deutschland spielen zu dürfen“, sagt er. Das mache ihn heute noch stolz. Gleich danach kommt schon seine Zeit in Bremerhaven. Die Art und Weise, wie die Pinguins sich in ihrem ersten Jahr in der DEL präsentiert haben, wie sie sich als Neuling mit einem kleinen Budget in der Spielzeit 2016/17 gleich den Respekt der Ligakonkurrenten erworben haben, „auch darauf“, sagt Kevin Lavallee, „bin ich sehr stolz.“ Die positive Entwicklung der Pinguins seit Einstieg in die DEL und das zweimalige Erreichen der Play-offs freut ihn ungemein. Er liebt die Atmosphäre in der Bremerhavener Eisarena, er schwärmt von der Unterstützung der Fans. Und weil Weihnachten ist, formuliert Kevin Lavallee dann doch noch einen Wunsch: „Eishockeyspielen“, sagt der Pinguins-Verteidiger, „ist die schönste Arbeit, die ich haben kann. Ich hoffe, dass ich gesund und fit bleibe und noch einige Jahre spielen kann.“