Alexander Barta traf bereits in der zweiten Minute. Foto: Marijan Murat (dpa)

Die Tore erzielten Alexander Barta vom EHC München (2. Minute), der Nürnberger Yasin Ehliz (11.), Constantin Braun von den Eisbären Berlin (17.) sowie der Krefelder Sinan Akdag (39.).

«Es war nicht nur unser bestes erstes Drittel, sondern auch unser bestes Spiel im Turnier», erklärte Cortina zufrieden und zog ein positives Fazit: «Ich habe gesehen, dass es im Hinblick auf die anstehende WM noch einige Alternativen gibt, das freut mich sehr.» Gegen die zuvor ebenfalls zweimal siegreichen Kasachen nutzte die DEB-Auswahl vor allem im ersten Drittel ihre Möglichkeiten. Torhüter Jochen Reimer musste nur im zweiten Spielabschnitt einen Gegentreffer von Fedor Politschschuk (37.) hinnehmen.

Zum Auftakt hatte die deutsche Mannschaft Dänemark mit 2:1 besiegt, am Freitag behielt sie mit 2:0 gegen die Gastgeber die Oberhand. Während die deutschen Eishockey-Frauen am Sonntag ihren ersten Olympia-Auftritt in Sotschi gegen Gastgeber Russland bestreiten, nutzte Cortina das Turnier gezwungenermaßen bereits als Tests für die WM im Mai in Weißrussland. Erstmals hatte sich die deutsche Auswahl nicht für die Olympischen Winterspiele qualifiziert.