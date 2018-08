Junioren

Eishockey: Deutsche U 20 wieder erstklassig

Garmisch-Partenkirchen. Die U-20-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bundes ist wieder erstklassig. Das Team von Trainer Ernst Höfner blieb beim Turnier der Division I in der Gruppe A in Garmisch-Partenkirchen ungeschlagen und sicherte sich den Aufstieg in die Top-Division. Den Turniersieg machten die deutschen Junioren durch einen 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)-Erfolg gegen Norwegen perfekt. Der DEB-Nachwuchs war in den vergangenen Jahren mehrfach auf- und wieder abgestiegen.