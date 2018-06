Eishockey

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Entscheidung um Hauptrunden-Sieg vertagt

Die Entscheidung um den Hauptrunden-Sieg in der Deutsche Eishockey Liga (DEL) ist auf Sonntag vertagt. Am vorletzten Spieltag unterlag Spitzenreiter EHC München in eigener Halle gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 3:4 (1:1, 2:0, 0:2/0:1) nach Penalty-Schießen.