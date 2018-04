Jerome Flaake (r) bleibt den Hamburgern treu. Foto: Malte Christians (dpa)

Flaake trägt seit 2010 das Trikot der Norddeutschen und war in der abgelaufenen Saison mit 48 Punkten in 56 Spielen zum Topscorer des DEL-Clubs avanciert. Der Vertrag des Nationalspielers war ursprünglich bis zum Ende der Saison 2013/14 datiert. «Ich habe immer gesagt, dass es für mich in der DEL nur die Hamburg Freezers und damit keinen Grund für einen Wechsel gibt», sagte Flaake.