Trainer Uwe Krupp (r) hat die Eisbären Berlin in die Erfolgsspur zurückgebracht. Foto: Oliver Mehlis (dpa)

Die Eisbären feierten bereits den sechsten Erfolg in Serie und festigten mit nun 51 Punkten Playoff-Rang sechs. Unangefochten zieht Tabellenführer Mannheim seine Kreise. Die Adler ließen in ihrem 30. Spiel in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) Krefeld beim 5:1 (0:0, 4:1, 1:0) keine Chance und stehen mit 71 Punkten bereits 13 Zähler vor dem Zweiten EHC München.

Rekordtorschütze ist laut DEL-Statistik nun Daniel Kreutzer, der beim 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)-Sieg seiner Düsseldorfer EG bei den Schwenninger Wild Wings sieben Sekunden vor dem Ende zum 249. Mal in der Liga traf und damit Robert Hock als Rekordmann ablöste.

Der ehemalige Bundestrainer Krupp hatte sein neues Team vor 13 160 Fans in Berlin hervorragend auf seinen ehemaligen Kölner Club eingestellt. Marcel Noebels (2), Antti Miettinen, Matthew Foy, Barry Tallackson und Petr Pohl sorgten für den höchsten Saisonsieg der Eisbären. Die Adler Mannheim stellten in einem furiosen zweiten Drittel mit Treffern von Denis Reul, Kai Hospelt, Mirko Höfflin und Jonathan Rheault die Partie gegen die Krefeld Pinguine auf Sieg. Später traf vor 13 600 Fans auch noch Andrew Joudrey.

Mannheim-Verfolger EHC München kassierte nach der Heimpleite gegen Düsseldorf nun auch in Iserlohn eine Niederlage. Brooks Macek sorgte beim 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)-Sieg der Roosters für die Entscheidung. Für Red Bull München war es schon die vierte sieglose Partie nacheinander - Saison-Negativrekord. Der deutsche Meister ERC Ingolstadt bezwang das abgeschlagene Schlusslicht Straubing klar mit 5:1 (1:1, 0:0, 4:0) und bleibt als Tabellendritter (55 Punkte) in Lauerstellung.