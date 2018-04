Augsburgs Trainer Mike Stewart kann sein Team mit dem früheren NHL-Spieler Matt Fraser, einem versierten Stürmer, verstärken. Foto: Daniel Karmann (dpa)

Der 27 Jahre alte Kanadier erhält einen Kontrakt für eine Spielzeit. Fraser absolvierte von 2011 bis 2015 insgesamt 91 Partien in der nordamerikanischen Eliteliga NHL, ehe er 2016 zunächst nach Schweden und dann nach Dornbirn ging. „Er ist ein Power-Forward, der mit einem guten Schuss ausgestattet ist und so immer wieder Offensive kreiert. Er wird auch in der DEL seinen Weg gehen“, sagte Coach Mike Stewart.

Vor Fraser hatten die Panther Verteidiger Henry Haase aus Düsseldorf geholt. Neun Profis haben dagegen bislang den Verein verlassen. (dpa)