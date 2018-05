Eishockey-WM

Deutschlands nächster Gegner Norwegen unterliegt Letten

Auch Deutschlands nächster Gegner Norwegen hat sein Auftaktspiel bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark knapp verloren. Trotz einer 2:0-Führung unterlagen die Norweger am Samstag in Herning Lettland mit 2:3 (2:0, 0:1, 0:1) nach Verlängerung.