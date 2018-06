Läuft künftig für Red Bull München auf: Justin Shugg. Foto: Tobias Hase (dpa)

In der abgelaufenen Spielzeit waren ihm 16 Tore und 21 Vorlagen für die Haie gelungen. Shugg spielte in seiner Karriere fünf Jahre in der zweitklassigen nordamerikanischen AHL und durfte sich in drei Partien in der Eliteliga NHL versuchen. 2016 ging er nach Europa zum KHL-Team Dinamo Riga, wechselte aber während der Saison zu den Augsburger Panthern in die DEL. Dann zog es ihn nach Köln, jetzt geht es nach München. „Ich hoffe, dass ich meinen Teil zu weiteren Erfolgen in der DEL und der Champions League leisten kann“, sagte Shugg am Dienstag. (dpa)