Eishockey

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Erfolgscoach ohne Allüren: Münchens Jackson vor neuer Ära?

Der EHC Red Bull München strebt nach 2016 und 2017 seinen dritten Titel in Serie in der Deutschen Eishockey Liga an. Hinter den Erfolgen steht ein Trainer mit NHL-Erfahrung. Don Jackson weiß, was für Meisterschaften wichtig ist.