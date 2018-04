In Berlin gegen Frankreich

Erster Einsatz für Eishockey-Star Draisaitl in WM-Testphase

NHL-Star Leon Draisaitl kommt am heutigen Samstag in Berlin zu seinem ersten Einsatz für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in der WM-Vorbereitung.