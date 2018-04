Erfolgscoach: Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm bei der Ehrung im niederbayerischen Dingolfing. Foto: Armin Weigel (dpa)

Danach wurde er als Ehrenbürger gewürdigt. Der 39-Jährige ist in Dingolfing geboren. In seiner aktiven Karriere absolvierte Sturm 1006 NHL-Partien und ist damit deutscher Rekordprofi in der nordamerikanischen Eliteliga.

Die Auszeichnung war für Sturm emotional, auch wenn er als Kind eine halbe Autostunde entfernt zum Eishockeyspieler wurde. „Auch wenn ich in Landshut im Nachwuchs aufgewachsen bin, ist Dingolfing meine Heimatstadt. Vielleicht war ich hier nicht im Eishockey tätig, aber ich war jeden Montag beim Diskolauf in dieser Halle“, erzählte er.

Als Trainer betreut er seit Juli 2015 die deutsche Nationalmannschaft und feierte bei den Winterspiele in Pyeongchang mit dem Finaleinzug den größten Erfolg der Sportart hierzulande. Aktuell bereitet Sturm seine Auswahl auf die Weltmeisterschaft im Mai in Dänemark vor. (dpa)