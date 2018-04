Marco Sturm kann für die WM auch auf NHL-Spieler hoffen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand (dpa)

Für die zwei Testspiele am Wochenende gegen die Slowakei rücken Torhüter Timo Pielmeier (ERC Ingolstadt) und Verteidiger Björn Krupp (Grizzlys Wolfsburg) in das Aufgebot. Das gab der Deutsche Eishockey-Bund am Montag bekannt. Beide gehörten bei den Winterspielern zum Team, das bis in das Finale gekommen war.

Daneben holte Sturm die Krefelder Angreifer Marcel Müller und Daniel Pietta sowie Frederik Tiffels neu in das Team. Der 22-Jährige aus der zweitklassigen nordamerikanischen AHL hatte im Vorjahr bei der Heim-WM erstmals auf großer Eishockey-Bühne für Furore gesorgt.

Noch nicht offiziell nominiert wurden die NHL-Stars Leon Draisaitl und Dennis Seidenberg, die aber am Sonntag in den USA bereits ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Dänemark vom 4. bis 20. im Mai angekündigt hatten. Bei den Partien am Samstag in Weißwasser und am Sonntag in Dresden werden die Übersee-Profis im 26-Mann-Kader aber auf jeden Fall noch fehlen.