Multitalent (dpa)

Auch wenn der britische McLaren-Mercedes-Fahrer klar über seiner Zeit vom vergangenen Jahr blieb, schaffte der 30-Jährige in seiner Altersklasse Rang drei. «Ich bin recht glücklich mit dem Ergebnis», erklärte Button über den Internetdienst Twitter. Zumal der Champion zuvor noch gesundheitlich angeschlagen gewesen war und Antibiotika genommen hatte.

Über die olympische Distanz benötigte Button insgesamt 2:14:15 Stunden. Die 1,5 Kilometer Schwimmen legte er in 23:56 Minuten zurück. Für die 40 Kilometer auf seinem High-Tech-Rad brauchte Button, der mit Startnummer 6000 ins Rennen gegangen war, 1:02:43 Stunden. Zum Abschluss schaffte er die zehn Kilometer per pedes in 42:46. «Ich habe auf der Laufstrecke ein bisschen gelitten», gab er zu. Insgesamt wurden in Buttons Altersklasse (30 bis 34 Jahre) 506 Athleten gewertet.

In der Formel 1 muss Button Ende des Monats wieder auf Touren kommen. Die Königsklasse des Motorsports hat momentan Sommerpause. Am 29. August geht die Saison mit dem Großen Preis von Belgien in den zweiten Abschnitt. Button ist WM-Dritter. (dpa)