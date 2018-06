Valtteri Bottas steht im Mercedes-Benz Museum neben einem Stromlinienenrennwagen von 1955. Foto: Franziska Kraufmann (dpa)

"Ich werde sehr, sehr neutral bleiben", stellte Rosberg vor der Verleihung der Laureus-Awards in Monaco klar. Bottas habe ihn um ein Gespräch gebeten. "Ich werde aber keine Geheimnisse über Lewis preisgeben", sagte Rosberg weiter. Der Ende vergangener Saison überraschend zurückgetretene gebürtige Wiesbadener will Bottas jedoch helfen, sich schnell in den Rennstall integrieren zu können.

Einen weiteren Schritt in dieser Richtung tat der 27-jährige Finne in Stuttgart. Der frühere Williams-Mann besuchte die Konzernzentrale und machte später einen Rundgang durch das Mercedes-Benz-Museum. Dort nahm Bottas unter anderem Platz in einem Silberpfeil, in dem Juan Manuel Fangio 1955 Weltmeister wurde. (dpa)