Michael Schumacher zog in dieser Statistik an Barrichello vorbei. Foto: Srdjan Suki (dpa)

Mit der Komplettierung der zweiten Runde in Texas zog Schumacher in dieser Statistik an Barrichello vorbei. Für den 43-Jährigen war der Grand Prix in den USA sein vorletztes Saisonrennen. Nach dem Großen Preis von Brasilien in einer Woche beendet Schumacher endgültig seine Formel-1-Laufbahn.