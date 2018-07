Hamilton droht, aufgrund eigener Verpflichtungen, Teile des englischen Viertelfinal-WM-Spiels zu verpassen. Foto: D. Davies/PA Wire (dpa)

Der Mercedes-Pilot würde am liebsten sogar die Pressekonferenz am Samstag nach der Qualifikation zum Großen Preis von Großbritannien in Silverstone schwänzen, um sich die Partie im russischen Samara im Fernsehen anzuschauen.

„Wie hoch ist die Strafe, wenn man die Pressekonferenz am Samstag verpasst? Ist das verhandelbar?“, fragte der 33-Jährige am Donnerstag bei der offiziellen Fragestunde zum zehnten Saisonrennen in seiner Heimat.

Das Ausscheidungsfahren um die Startplätze auf dem Traditionskurs ist für 15.00 Uhr MESZ angesetzt und dauert bis 16.00 Uhr. Das Spiel der Three Lions wird um 16.00 Uhr angepfiffen. Sollte Hamilton unter die ersten Drei kommen, muss er in jedem Fall zur Pressekonferenz und würde zu seinem Leidwesen die ersten Minuten verpassen. (dpa)