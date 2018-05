Lewis Hamilton führt die Fahrerwertung in der Formel 1 an. Foto: Luca Bruno (dpa)

Die Stadt sei ein super cooler Ort. Allerdings zeigt sich Hamilton skeptisch, was die zunächst geplante Streckenführung betrifft. „Ich denke, wir könnten mehr Spaß haben“, meinte der Brite. Das provisorische Layout würde um die AmericanAirlines Arena führen entlang des Biscayne Boulevard über eine Brücke zum Hafen von Miami und zurück.

Ob es zur Rennpremiere in Florida im Oktober 2019 kommt, entscheidet sich in den kommenden Wochen. Die Stadtverantwortlichen votierten am Donnerstag (Ortszeit) einstimmig für einen Eintritt in Verhandlungen mit den amerikanischen Formel-1-Bossen. Bis zum 1. Juli sollen diese abgeschlossen sein, dann muss noch mal eine Kommission das letzte Okay geben. Der Vertrag soll über zehn Jahre gehen.

Allerdings macht sich teilweise auch Sorge unter Anwohnern in Downtown Miami breit, nachdem 2015 ein Rennen der Formel E in der Metropole Floridas stattgefunden hatte. Sie befürchten Lärm- und starke Verkehrsbeeinträchtigungen durch einen Grand Prix vor der Haustür. „Wir müssen uns das sehr ernsthaft anschauen“, sagte ein hochrangiger Stadtverantwortlicher laut „Miami Herald“.

Inwiefern eine weitere US-Strecke auch die Zukunft der Formel 1 in Deutschland beeinflussen könnte, bleibt abzuwarten. Der Vertrag des Hockenheimrings endet nach dem Rennen im Juli in Deutschland. Wie es weitergeht, ist offen. (dpa)