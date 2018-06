Lewis Hamilton präsentiert sich in Spielberg stark. Foto: Erwin Scheriau/APA (dpa)

Der Mercedes-Pilot verbesserte sich in Spielberg noch einmal und benötigte für den 4,318 Kilometer langen Kurs auf dem Red Bull Ring 1:04,579 Minuten. In der ersten Einheit am Vormittag war der 33 Jahre alte WM-Führende in 1:04,839 Minuten bereits der Schnellste.

Sein Ferrari-Rivale Sebastian Vettel musste sich mit den Plätzen vier und drei begnügen. Der Heppenheimer lag im ersten Training noch 0,341 Sekunden hinter Hamilton, im zweiten Abschnitt verkürzte er den Abstand auf 0,236 Sekunden. Hamilton am nächsten kam sein Teamkollege Valtteri Bottas, der jeweils Zweiter wurde. Nico Hülkenberg wurde im Renault zweimal 15.

Die Trainingseinheiten nutzen die Teams, um die Autos für die Qualifikation und das Rennen einzustellen. Mercedes ist mit einem umfassenden Aerodynamik-Update in die Steiermark angereist.

In der WM-Wertung rangiert Hamilton vor dem neunten von 21 Saisonrennen mit 14 Punkten vor Vettel. Seit dem Comeback der Strecke in der Formel 1 2014 gewannen nur Mercedes-Piloten die bisherigen vier Grand Prix. (dpa)