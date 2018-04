Der Ferrari von Räikkönen nach dem missglückten Boxenstopp (dpa)

Das will man selbst nicht erleben: Ein Formel-1-Wagen fährt einen während der Arbeit als Mechaniker an bricht einem das eigene Bein. So geschehen am Sonntag in Bahrain.

Das teilte die Ferrari-Mannschaft Scuderia nach dem Grand Prix in Sakhir mit. Der Mechaniker war bei einem verpatzten Boxenstopp vom Auto von Kimi Räikkönen angefahren worden und musste danach in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Finne Räikkönen schied wegen des missglückten Reifenwechsels aus.

Teamkollege Sebastian Vettel gewann das zweite Saisonrennen knapp vor Mercedes-Pilot Valtteri Bottas und wünschte dem Verletzten danach schnelle Genesung. „Es geht ihm nicht gut, deshalb sind die Gefühle auch ein bisschen gemischt“, sagte der 30 Jahre alte Hesse. (dpa)