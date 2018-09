Kimi Räikkönen auf Ferrari holte beim Qualifying zum Großen Preis von Italien die Pole Position. Foto: Luca Bruno (dpa)

Dritter wurde WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton, der im Mercedes in den vergangenen vier Jahren in Monza stets vom ersten Platz gestartet war. Vettel verspielte die Pole Position durch einen Fehler in der letzten Kurve. In der WM hat der Hesse vor dem 14. Saisonlauf am Sonntag 17 Punkte Rückstand auf Titelverteidiger Hamilton. (dpa)