Startplatz sieben scheint in der Formel 1 der Stammplatz von Nico Hülkenberg zu werden. Foto: Pedro Sanchez/NOTIMEX (dpa)

In der Qualifikation am Samstag in Shanghai waren die Duos der Top-Teams von Ferrari, Mercedes und Red Bull wieder einmal schneller als der 30-Jährige aus Emmerich. „Bis zu den Top Sechs ist noch ordentlich Abstand. Platz sieben ist das Beste, was wir machen konnten“, sagte er.

Bei den ersten beiden Rennen in Australien und Bahrain hätte es beinahe für ihn eine Abwechslung in der Startaufstellung gegeben. In Melbourne rutschte er nach Rang acht in der Qualifikation durch die Strafversetzung von Red-Bull-Fahrer Daniel Ricciardo ebenfalls nach vorn.

Gleiches passierte vor einer Woche in Bahrain. Im Ausscheidungsfahren um die Startplätze hatte Hülkenberg erneut Rang acht belegt. Doch weil am Mercedes von Weltmeister Lewis Hamilton regelwidrig das Getriebe gewechselt werden musste, wurde der Quali-Vierte fünf Startplätze nach hinten strafversetzt - und schon war Hülkenberg wieder dort, wo er sich derzeit am besten beim Start auskennt. (dpa)