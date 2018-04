Großer Preis von Aserbaidschan

Vettel rast in Baku vor Hamilton zur Pole Position

Sebastian Vettel hat sich auch für den Großen Preis von Aserbaidschan die Pole Position gesichert. Der deutsche Ferrari-Star raste am Samstag in der Formel-1-Qualifikation von Baku zum dritten Mal nacheinander in dieser Saison auf Startplatz eins.