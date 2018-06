Lewis Hamilton war in Training der Schnellste. Foto: Graham Hughes/The Canadian Press/AP (dpa)

Der 33-jährige Brite lag damit 0,127 Sekunden vor seinem finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas. Hinter dem Niederländer Max Verstappen im Red Bull landete Sebastian Vettel im Ferrari auf Rang vier. Der Rückstand auf seinen WM-Dauerrivalen Hamilton betrug 0,341 Sekunden. Nico Hülkenberg wurde im Renault 15.

DIe beiden Trainingseinheiten am Freitag nutzen die Teams, um die Autos für die Qualifikation am Samstag (15.00 Uhr) und das Rennen am Sonntag (15.10 Uhr) einzustellen. In der Regel verbessern sich die Piloten in der zweiten Session am Nachmittag. Titelverteidiger Hamilton führt vor dem neunten von 21 Saisonläufen mit 14 Punkten vor Vettel. (dpa)