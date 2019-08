Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Kader des Oberligisten im Überblick SV Atlas Delmenhorst: Dieses Team will Werder im DFB-Pokal ärgern

Die Spieler des SV Atlas Delmenhorst stehen kurz vor dem größten Spiel ihres Lebens: DFB-Pokal gegen Werder Bremen, 41.500 Fans, Flutlichtatmosphäre, Anstoßzeit der Champions League. Für elf blau-gelbe Oberligakicker geht am Samstagabend, 10. August, ein Traum in Erfüllung, wenn sie gegen 20.40 Uhr ins ausverkaufte Weserstadion einlaufen dürfen. Wir schätzen ein, wer von Anfang an definitiv spielt und wer gute Chancen hat, gegen Werder aufzulaufen. So sieht der Kader des SV Atlas aus – einige Spieler haben eine Werder-Vergangenheit.