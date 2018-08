2. Liga

1. FC Köln startet in Bochum erfolgreich in die Saison

Dem 1. FC Köln ist ein Start nach Maß in die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gelungen. Am Samstag gewann der Erstliga-Absteiger auswärts gegen den VfL Bochum mit 2:0 (1:0).