Kölns Trikotsponsor REWE verzichtet während des Spiels gegen den SC Paderborn zugunsten der gemeinnützigen Aktion auf seinen Schriftzug. Foto: Guido Kirchner (dpa)

Diese Abkürzung steht für Deutsche Knochenmarkspenderdatei. Der FC-Hauptsponsor (Rewe) verzichtet zugunsten der gemeinnützigen Aktion auf seinen Schriftzug. Zudem bietet der FC am Sonntag am Stadion erstmals Registrierungsstellen für potenzielle Stammzellspender an. (dpa)