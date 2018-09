Möchte bald wieder als Trainer arbeiten: Ex-Real-Coach Zinédine Zidane. Foto: Bernd Thissen (dpa)

„Sicher werde ich bald wieder auf den Trainerstuhl zurückkehren, denn das ist es, was mir gefällt und was ich mein ganzes Leben gemacht habe“, sagte der Franzose dem spanischen Sender TVE. Der 46-Jährige hatte im Sommer nach dem dritten Real-Sieg in der Champions League in Folge überraschend seinen Rücktritt vom spanischen Rekordmeister bekanntgegeben und betont: „Ich denke, dass diese Mannschaft einen Wechsel braucht.“.

Nach rund dreieinhalb Monaten spreche er nun bereits von einem internationalen Comeback, rechnete die spanische Sportzeitung „Marca“ vor. Wohin es Zidane zieht, ist derweil noch unklar. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll er aber bereit sein, bei Manchester United anzuheuern, sollte José Mourinho dort irgendwann aufhören. Der Portugiese gilt bei ManU als umstritten. (dpa)