Aalens Robert Lechleiter (r) und Dresdens Toni Leistner kämpfen um den Ball. Foto: Stefan Puchner (dpa)

Nach dem elften Spiel in Serie ohne Sieg muss Dynamo fürchten, von Arminia Bielefeld am Mittwoch wieder vom Relegationsrang verdrängt zu werden. Tobias Kempe brachte die Gäste spät mit 1:0 in Führung (79.), Leandro traf per Foulelfmeter zum Endstand (83.). Aalen hielt die Gäste vor 6638 Zuschauern damit auf Distanz und kommt dem Klassenverbleib mit nun 33 Punkten immer näher.

Dresden drückte von Beginn an aufs Tempo, erspielte sich jedoch zu wenige zwingende Torchancen. Die beste Gelegenheit hatte Christoph Menz, zielte aber über das Aalener Tor (39.). Von der Mitte der zweiten Halbzeit an ergriffen die Gastgeber mehr die Initiative, waren vor dem Dynamo-Tor aber nicht zwingend genug. Auf der anderen Seite vergab erneut Menz eine gute Chance (70.). Nach Kempes Treffer sah Dresden kurzzeitig wie der Sieger aus, doch ein Foul an Aalens Michael Klauß und Leandros Strafstoß zerstörten die Hoffnungen.