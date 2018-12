DFB

25 000 Euro Geldstrafe für Mönchengladbach

Frankfurt/Main (dpa) - Für Verfehlungen seiner Anhänger in der Partie am 3. November gegen den SC Freiburg muss Bundesligist Borussia Mönchengladbach eine Geldstrafe in Höhe von 25 000 Euro zahlen.