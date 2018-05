Fußball

AS Rom festigt Platz: 2:1 gegen den FC Turin

Rom (dpa) - Mit einem Last-Minute-Treffer hat der AS Rom seinen zweiten Platz in der italienischen Fußball-Serie A gefestigt. Alessandro Florenzi sicherte mit seinem Tor in der Nachspielzeit das 2:1 (1:0) gegen den FC Turin.