Niko Gießelmann wechselt zur SpVgg Greuther Fürth. Foto: Peter Steffen (dpa)

zur kommenden Fußball-Saison Außenverteidiger Niko Gießelmann verpflichtet. Der 21-Jährige komme ablösefrei von Hannover 96 und habe einen Dreijahresvertrag erhalten, teilten die Franken am Donnerstag mit.

«Niko ist ein schneller, offensiver Außenverteidiger, versehen mit einer guten Technik, der auch im linken Mittelfeld spielen kann», erklärte Fürths Sportlicher Leiter, Rouven Schröder.

Für die zweite Mannschaft der Niedersachsen lief Gießelmann in der laufenden Saison in der Regionalliga Nord in 29 Spielen auf und erzielte 9 Tore.